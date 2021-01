Cantine del Notaio, Panettone Tradizionale

Last but not least, a conclusione del nostro viaggio nell’articolato e goloso scenario dei migliori panettoni made in Italy, ecco il Panettone Tradizionale firmato da una delle aziende più importanti della Basilicata, Cantine del Notaio. Si tratta di un panettone classico, rigorosamente di territorio e artigianale, realizzato dalla pasticceria Calciano di Tricarico, in provincia di Matera, ottenuto da materie prime selezionatissime come il lievito madre, la farina macinata a pietra, il burro vaccino di Normandia, il tuorlo d’uova fresche, la scorza di limone di Sorrento, i baccelli di vaniglia del Madagascar e l’uvetta jumbo cilena, macerata nel vino passito L’Autentica prodotto dall’azienda con sede a Rionero in Vulture, ed anche miscelato in parte nell’impasto, a costituirne il piacevole link enoico. Un dolce di estrema fragranza, amplificata anche dal fatto che non vengono utilizzati conservanti (la scadenza è infatti a 45 giorni) e che viene quindi sfornato di frequente per avere sempre un prodotto fresco.

