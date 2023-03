Cappellano, Barolo Chinato

Sul finire dell’Ottocento Giuseppe Cappellano, farmacista di Serralunga d’Alba, mise a punto la ricetta originale del Barolo Chinato, proponendo come “lenimento medicamentoso e antimalarico” quello che sarebbe diventato uno dei classici dell’enologia langarola. Un vino per certi versi rimasto sullo sfondo e che ha trovato il suo più convinto sostenitore, in virtù della sua essenza intimamente terrena, soprattutto in Teobaldo Cappellano, scomparso nel 2009, e legatissimo alla sua terra e alla sua tradizione, posizione comune a quella di altri due personaggi memorabili di Langa: Bartolo Mascarello e Giuseppe Rinaldi, capaci di contrastare con autorevolezza, guardando quelle vicende a posteriori, l’allora straripante modernismo enoico, padrone anche delle terre del Barolo. Parliamo dunque di ricetta e non di formula perché questo vino aromatico da meditazione è figlio di una sapienza artigianale, tramandata dalla famiglia Cappellano di generazione in generazione, che ha molto a che vedere con la conoscenza della terra e con la cultura contadina. Il procedimento per la sua preparazione è noto - al Barolo già invecchiato si aggiungono estratto di china calissaia miscelata con altre erbe aromatiche, zucchero e alcool - mentre l’elenco delle spezie utilizzate per l’aromatizzazione resta segreto. L’equilibrio dei contrasti, la complessità gusto–olfattiva e una persistenza interminabile fanno il fascino di un vino decisamente originale, seducente come pochi altri, in grado di reggere un abbinamento quasi impossibile come quello con il cioccolato fondente.

