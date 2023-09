Caramelle Terranova, Le Carruba

La fabbrica dei maestri caramellai Terranova, che oltre 130 anni fa inventò la caramella alla carruba, produce le sue caramelle 100% naturali, preparate senza conservanti, coloranti, lattosio e glutine, ancora secondo l’antica ricetta di famiglia. A completare la produzione di questa realtà, evidentemente, anche gli altri prodotti della tradizione dolciaria siciliana. Il laboratorio si trova nel cuore del mercato di Ballarò, a Palermo e, dal 1890, “imprigiona” nei cristalli di zucchero un ingrediente semplice e povero, dagli effetti benefici: la carruba. La tradizionale caramella alla carruba viene cotta a fuoco diretto, per raggiungere i 170 gradi, prima che il caramello possa essere versato per il raffreddamento e la successiva stampa delle caramelle. La carruba, o “vajana” o “sciuscella”, è un baccello dalla polpa carnosa, pastosa e zuccherina, dall’alto contenuto di tannini, che indurisce col disseccamento. Ben presente nella tradizione dolciaria siciliana, per esempio anche come ingrediente per la granita.

