Cartapani, Caffè Espresso Casa

La torrefazione bresciana Cartapani, oltre ai suoi prelibati caffè, propone una nuova gustosissima ricetta in cui il protagonista è l’Espresso Casa, la miscela creata da un classico blend di Arabica e Robusta. Grazie al suo gusto deciso e corposo e alla macinatura specifica per macchine espresso, Espresso Casa è l’ingrediente ideale per preparare dei piccoli golosi piaceri. Bastano infatti pochi e semplici ingredienti per ottenere, ad esempio, i “Tartufini di ricotta, caffè Cartapani e cacao”. Una proposta che è nata in epoca di lockdown ma che è destinata a svilupparsi anche in tempi successivi, visto il crescente ritorno al “fai da te”. La ricetta per 12 tartufini prevede: 150 grammi di ricotta, 1 tazzina di caffè amaro di Espresso Casa Cartapani, 100 grammi di zucchero, 15 biscotti al cacao sbriciolati, 3 cucchiai di cacao, codette di cioccolato. Dopo aver amalgamato gli ingredienti, fatto riposare l’impasto in frigorifero, si formano con le mani delle palline da passar nelle codette di cioccolato.

