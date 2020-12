Casa Largher, Carne Salada

La Carne Salada è un salume tradizionale del Trentino, fra le regioni più a nord dell’Italia. Le origini del prodotto sono molto antiche e già nel XVI secolo il prodotto era molto diffuso. Il Trentino è una terra di confine e per secoli i principi vescovi hanno richiesto importanti dazi alle merci in transito. Il dazio sulle mandrie imponeva la macellazione immediata di 1 animale ogni 5 e questo metteva a disposizione molta carne fresca di bovino che doveva essere conservata. Così nacque la Carne Salada. Inizialmente si conservava tutto l’animale e la carne veniva utilizzata per fare dei bolliti. Nei secoli il prodotto si è evoluto e raffinato ed oggi si produce solo con i migliori tagli del bovino e si utilizza per molteplici preparazioni sia cotta ma soprattutto cruda per realizzare il famoso carpaccio. La versione offerta del salumificio Casa Largher (i cui “condottieri” sono Elio e Loris Largher) è senz’altro ad alti livelli. L’azienda seleziona e trasforma carni per produrre, appunto, carne salada, pastrami e altri salumi tipici, da generazioni. L'esperienza unita alla tradizione sono gli elementi che ispirano la collezione di salumi di bovino, che in Trentino trovano una sintesi particolarmente felice. La Carne Salada del Trentino prodotta da Casa Largher viene sottoposta a rigidi controlli da parte di enti terzi e rispetta impegnativi disciplinari di produzione che ne garantiscono tradizione, salubrità, sicurezza. Inoltre per chi ha necessità etiche religiose la Carne Salada di Casa Largher è disponibile certificata Halal.

