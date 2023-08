Cascina La Benedetta, Izalina di Franciacorta

via Brescia, 91

La Cascina La Benedetta è condotta dai fratelli Daniele e Gianpietro Guerrini insieme alla moglie di quest’ultimo Stefania, che allevano vacche di razza frisona italiana e bruna alpina, nella cascina “La Benedetta del Monastero” a Rodengo Saiano, posta accanto all’Abbazia Olivetana del Quattrocento, uno dei simboli della Franciacorta. La produzione principale è il latte, ottenuto da animali allevati con metodi tradizionali (il nutrimento è rappresentato da fieno, mais e soia, provenienti in prevalenza dall’azienda). L’allevamento è iniziato nel 1987 ed oggi sono 170 gli animali presenti nella Cascina La Benedetta. L’azienda è anche fattoria didattica accreditata dalla Regione Lombardia ed offre momenti ludico\didattici a contatto con la natura e con la vita di fattoria dedicati alle famiglie, alle scuole e alle comitive. Conta anche su un caseificio aziendale, che produce dal 2006 latticini (“Izalina” della Franciacorta - un formaggio fresco, inventato dalla Cascina La Benedetta, a base di pasta filata farcita di speck e affumicata naturalmente con la paglia e con potature di vite di Franciacorta, “Provolina”, “Dolcezza” primo sale, “Casatella” in festa, “Il cascina”, “La budinetta”, mozzarella fior di latte, formaggio del brolo, “Nostro nostrano”, caciottella di Rodengo, “Speziatella”, stracchino, yogurt, “La piccola benedetta”, tomino da griglia e ricotta) con metodiche totalmente artigianali e manuali. La vendita dei prodotti è effettuata in prevalenza nello spaccio aziendale, ormai ben conosciuto e apprezzato nel comprensorio.

