Caseificio Barlotti, Scamorza Affumicata

L’Azienda Agricola Barlotti è situata a Capaccio, in provincia di Salerno, nei pressi del complesso archeologico di Paestum. Nata agli inizi del ‘900 è tra le più antiche realtà produttive della Piana del Sele di Paestum ed oggi è un moderno caseificio, dove l’innovazione va a braccetto con la tradizione. In quest’area le fertili terre ed il clima mite hanno creato un habitat particolarmente adatto per il pascolo delle bufale, dal cui latte viene prodotta la tipica Mozzarella di Bufala Campana. Ma il caseificio produce anche formaggi e ricotta di bufala. Realizzati con grande maestria, tutti i prodotti Barlotti sono il risultato della passione e della decennale esperienza dei suoi gestori, una ricchezza che ormai si tramanda gelosamente di generazione in generazione. In questo contesto, una particolare segnalazione la merita anche la scamorza affumicata, formaggio fresco prodotto con latte vaccino, a pasta bianca, molto burrosa, più morbida del caciocavallo. Il prodotto affumicato presenta un sapore aromatico e caratteristico.

