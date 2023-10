Caseificio Di Nucci, Caciovallo di Agnone PAT

Agnone (IS)

Città: Agnone (IS)

È nei primi anni Cinquanta del secolo scorso che Antonio Di Nucci fonda il primo nucleo di quello che sarebbe diventato l’attuale Caseificio con sede ad Agnone, in Molise. Una storia di famiglia, quella dei Di Nucci, reinterpretata oggi da Franco, titolare del Caseificio. Sovrano indiscusso della produzione casearia dei Di Nucci, il Caciocavallo di Agnone, un formaggio a pasta filata stagionata, ottenuto manualmente dal latte crudo, caglio, siero innesto e sale. Il Caciocavallo di Agnone PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) è uno dei prodotti che alimenta, è proprio il caso di dirlo, il gigantesco giacimento gastronomico del Bel Paese. Il Caciocavallo di Agnone è formaggio squisitamente territoriale che parla dei profumi e dei sapori del meridionale, restando unico ed inimitabile. Viene prodotto nelle versioni semi-stagionato (fino a tre mesi), stagionato (da quattro a otto mesi), mentre l’ extra-stagionato rimane per un anno nella cantina del Caseificio Di Nucci in pietra tufacea.

