Caseificio Marovelli, Pecorino stagionato in botte con foglie di castagno

L’azienda casearia della famiglia Marovelli - in attività fin dagli anni della Seconda Guerra Mondiale ed oggi condotta da Romina Marovelli - si trova a Vibbiana di San Romano Garfagnana, nell’alta Garfagnana a pochi chilometri da Castelnuovo nel Parco dell’Orecchiella, con vista sui picchi più alti delle Alpi Apuane. Dal 1998, l’azienda ha aperto anche una formaggeria in paese, punto vendita e luogo d’incontro per gli amanti dell’enogastronomia La produzione si divide in formaggi freschi, formaggi stagionati e formaggi conciati ed il latte impiegato è sia quello vaccino che quello di pecora e capra proveniente da allevamenti della zona, portandosi dietro tutti i profumi dei prati dell’Appennino tosco-emiliano. Dal ricco portafoglio prodotti aziendale abbiamo scelto il Pecorino stagionato in botte con foglie di castagno, il cui particolare affinamento dona al formaggio gusto marcato e di spiccata personalità, ideale negli abbinamenti con i vini invecchiati e, perché no, anche con le birre particolarmente complesse.

