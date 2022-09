Castagner, Grappa Prosecco Ice

La Grappa Prosecco ICE è prodotta dalla distilleria veneta Castagner con sede a Vazzola. Prodotta da uve Glera, la Grappa Prosecco ICE è stata creata per essere servita ghiacciata e rimarcare il successo del Prosecco in ogni sua declinazione. La purezza è il suo tratto distintivo, essendo ottenuta da una tecnologia, “Bucce Pure”, che permette la separazione del vinacciolo e del pedicello dalle bucce delle uve, per distillare appunto solo la buccia dell’uva e ottenere un prodotto più morbido e pulito. Finissima e pura con un profumo leggero e fruttato, Grappa Prosecco ICE Castagner rimanda alle note tipiche del Prosecco come pera, mela, albicocca, pesca e mandorla. È ricca anche di note floreali primaverili quali sambuco e mimosa. Al palato è morbida, fine e vellutata, leggera e fresca seppur sapida e persistente. Ideale per un party estivo o come raffinato intermezzo in una cena di pesce, è ottima in accompagnamento al dessert o per un twist insolito sul gelato o sulla macedonia di frutta.

