Cecilia Tessieri Rabassi, Cioccolato DiVino

Il “DiVino”, il primo cioccolato al mondo prodotto con il Cabernet Franc, deve la sua unicità ad un processo produttivo molto articolato, che consente di unire il vino al cacao. Questo innovativo cioccolato (che ha come ingredienti principali classicamente la pasta di cacao, lo zucchero di canna e il burro di cacao e come novum, appunto, il Cabernet Franc) è realizzato da due piccole realtà toscane, che hanno messo in comune le rispettive abilità per creare questo particolare connubio. A pensare alla parte enoica troviamo l’azienda maremmana Podere La Pace (fondata da Simone Maggioni, manager internazionale giunto nel mondo del vino nel 2011), mentre ad occuparsi del cacao c’è la maître chocolatier pisana Cecilia Tessieri Rabassi, la prima donna al mondo ad occuparsi di cioccolato. Fondente extra 85%, il DiVino ha sapore liquoroso, pulito e continuo, con nette sensazioni vinose nel finale. I suoi profumi rimandano alla prugna e alla mora, con tocchi leggermente amaricanti e speziati a fare da rifinitura.

