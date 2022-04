Cioccolateria Velt, Praline

La cioccolateria Velt di Roma si pone tra le migliori novità gourmet della Capitale: aperta appena un anno fa, è il sogno della giovane Livia Tommasino, che voleva un locale tutto suo fin dai tempi dell’istituto alberghiero Vincenzo Gioberti. Livia si è fatta le ossa da Cast Alimenti a Brescia, scuola di alta formazione e specializzazione, poi è passata da Zuccarello a Torino, prima di tornare a Roma. Nella sua offerta, troviamo ben 12 varianti di praline (cocco e fondente; banana e passion fruit; caramello salato; caffè e sambuca; liquore al cioccolato; miele; lampone; griotte e lime; cremino al pistacchio; arachide; nocciola con paillettes; vaniglia). Ma anche frutta ricoperta di finissimo cioccolato fondente, sia nella versione con l’arancia che in quella col limone e cioccolato bianco. E per i più golosi ci sono gli spalmabili alla gianduia e al pistacchio grezzo, i dragées con frutta, oliva, zenzero, nocciola o pistacchio e anche un liquore al cioccolato home made, sia in vendita che come ingrediente nelle sue creazioni.

