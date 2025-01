Ciro Flagella, Passata di Pomodoro

La Passata di Pomodoro di Ciro Flagella, a cui viene aggiunto soltanto un po’ di sale, è priva di semi o tracce di bucce, grazie a uno speciale macchinario brevettato dallo stesso Ciro Flagella. Di colore deciso e di consistenza fluida e compatta è piacevole da cruda e, anche dopo la cottura, mantiene le sue qualità organolettiche: delicata, aromatica, dalla giusta acidità e dal gusto autentico di pomodoro fresco. L’azienda, con sede a Castel di Sangro in provincia dell’Aquila, porta il nome del suo fondatore, Ciro Flagella, commerciante agroalimentare, che in una delle sue trasferte scoprì una varietà di pomodori tipo San Marzano coltivati in Puglia e decise di dedicare la sua attività alla loro trasformazione. Ha lasciato l'eredità nelle mani del figlio, Franco che, insieme con la moglie Sonia e la sorella Teresa, tramanda la sapienza paterna con un lavoro eseguito totalmente a mano. La cura di ogni fase della procedura è il marchio di fabbrica di una realtà che continua a puntare sulla qualità.

Copyright © 2000/2025