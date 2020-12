Claudio Sadler, Pandoro Classico

Si avvicina a grandi passi il Natale con i suoi riti e le sue tradizioni gastronomiche più allettanti, come i suoi dolci. Tra questi spicca senz’altro il Pandoro nella declinazione dello chef milanese Claudio Sadler, classico come la cifra della su cucina milanese e contemporanea, prodotto a partire da materie prime di eccellenza assoluta come il burro francese e belga nell'impasto, vaniglia del Madagascar e uova bio provenienti da galline allevate a terra e con manualità artigianale, una vera e propria rarità al di fuori del Veneto, a partire da lievito madre con lievitazione di 36 ore e 3 impasti. Un Natale, quello 2020, purtroppo segnato dalla pandemia, che viene “scavalcata” da Sadler con il suo nuovo e-commerce con spedizioni in tutta Italia e all'estero. Un modo moderno ed intelligente per mandare ugualmente in tutta Italia il suo augurio con la dolcezza del pandoro (ma anche con quella del panettone e delle praline al cioccolato, ugualmente acquistabili nel suo e-commerce).

