Condorelli, Latte di Mandorla

Il marchio dolciario Condorelli con sede a Belpasso nel catanese è da sempre impegnato a raccontare la magnificenza dell’arte dei dolci siciliani anche fuori dai confini nazionali. E non ha bisogno certo di presentazioni ulteriori. I suoi torroncini sono una chiara dimostrazione della sua solidità ed ormai sono diventati quasi un’istituzione. Ma la sua offerta, evidentemente, non si imita certo soltanto a loro. Il Latte di Mandorla di Casa Condorelli, per esempio, esprime tutto il sapore più dolce della tradizione siciliana in una bibita pronta da bere, rinfrescante e ricca di sostanze naturali preziose, per una corretta ed equilibrata alimentazione. Un prodotto 100% vegetale, senza glutine, senza lattosio, senza colesterolo. E, soprattutto, con la più alta concentrazione di mandorle nella sua ricetta rispetto ai principali competitor, elemento che rende questa bevanda il latte di mandorla per eccellenza. Tre le sue declinazioni: Latte di Mandorla Classico, Latte di Mandorla Light, Latte di Mandorla e Pistacchio.

