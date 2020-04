Consorzio dei Produttori, Robiola di Roccaverano Dop

La Robiola di Roccaverano Dop è un formaggio a pasta morbida, a latte crudo intero 100% caprino (delle razze Roccaverano, Camosciata Alpina e Pecora delle Langhe) oppure caprino/bovino (delle razze Piemontese e Bruna Alpina), realizzato artigianalmente tra le colline intorno al paese di Roccaverano (Asti). Fresca o stagionata, è caratterizzata da una pasta bianca morbida, più o meno compatta, il cui sapore varia da delicato fino a deciso. Come per tutti i prodotti dell’eccellenza gastronomica italiana, anche per la Robiola di Roccaverano il COVID-19 ha causato una forte flessione delle vendite, a causa del blocco del mondo della ristorazione e anche delle molte piccole realtà commerciali. La grande distribuzione, benché attiva, non è in grado di assorbire l’intera produzione, che rischia di cessare con conseguenze catastrofiche per tutto un territorio. Da qui l'appello dei produttori a contattare il Consorzio per avere tutti gli estremi per il reperimento del prodotto, anche porta a porta.

