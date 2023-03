Consorzio di Tutela, Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

via Roma, Vena Superiore

Indirizzo: via Roma, Vena Superiore

Un ortaggio che ormai ha bisogno di poche presentazioni. La Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, definita l’“Oro Rosso di Calabria”, è diventata un ingrediente che fa la differenza in molti preparati e, naturalmente, anche consumandola da sola. La cipolla rossa di Tropea è il nome della cipolla rossa (Allium cepa) coltivata nella costiera tirrenica calabrese nei comuni delle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Dolcissima, croccante e rossa, sono le caratteristiche che la rendono tanto desiderata e appetibile. La dolcezza dell’ortaggio dipende dalla consistente presenza di zuccheri, mentre la sua croccantezza dipende dal microclima particolarmente stabile in inverno, dall’azione del mare e dai terreni freschi e limosi, dove è coltivata. A proteggerla il Consorzio di Tutela e il suo disciplinare che riporta l’area ad Indicazione Geografica Protetta, la storia e le tecniche colturali del prodotto, detta quelle che sono le regole da seguire per le imprese produttrici e confezionatrici nelle varie fasi della filiera.

Copyright © 2000/2023