Consorzio di Tutela, Radicchio Variegato di Castelfranco Igp

Il Radicchio Variegato di Castelfranco Igp è prodotto in 25 comuni della provincia di Treviso, 20 comuni della provincia di Padova e otto comuni della provincia di Venezia. La sua origine è sempre stata avvolta da mistero, non esistendo alcun documento ufficiale che provi il momento in cui è comparso. Secondo alcuni studiosi deriva da un incrocio, realizzato nel XIX secolo, fra il radicchio rosso di Treviso e l’indivia scarola. Il Variegato di Castelfranco iniziò a diffondersi come coltura invernale e povera, consumata dalle famiglie contadine in quanto facile da coltivare durante i mesi freddi. Quando è maturo, il Radicchio Variegato di Castelfranco Igp presenta cespi a forma di “rosa”, con foglie spesse con bordo frastagliato, di color bianco-crema con variegature distribuite in modo equilibrato che vanno dal viola chiaro al rosso-violaceo e al rosso vivo. Il sapore va dal dolce al gradevolmente amarognolo, molto delicato. A tutelarne la produzione il Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso Igp e Variegato di Castelfranco Igp, nato nel 1996.

