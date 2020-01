Cosmesi etrusca

I prodotti cosmetici “essere per te” nascono nel cuore della Toscana da una ricerca sulle conoscenze del popolo Etrusco in materia. Nati dall’amore per la natura e con un approccio olistico al benessere, la linea “essere per te” comprende una serie di prodotti bio ispirati alla tradizione e saggezza etrusca, utilizzando gli stessi ingredienti alla base di molti preparati del tempo. Sale marino purissimo dalla costa tirrenica, olio essenziale di rosa, resine preziose come mirra e ambra, ma anche olio di oliva toscano, olio di mandorle e di vinacciolo. La linea ha una formula esclusiva ideata da Anastasia Oka, preparatrice galenica, insieme con Chiara Borghesi, biologa e naturopata, entrambe esperte del mondo Spa & Benessere: in collaborazione con musei e società archeologiche toscane, hanno raccolto informazioni e vecchie ricette etrusche che testimoniano la conoscenza delle numerose proprietà di erbe ed oli puri sia per uso alimentare che come rimedi naturali e cosmetici di questo antico popolo.

