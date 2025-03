Cotti in Fragranza con Masi, Frollini al Cuore di Ciliegia

Cotti in Fragranza è un progetto della Fondazione Don Calabria, nato in seno ai programmi che onorano gli obiettivi di riabilitazione, cui hanno diritto i detenuti in Italia (in quanto fine ultimo della carcerazione). Programmi ancor più importanti se riferiti ai minori: ed è in questo contesto, all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni Malaspina di Palermo, che è nato Cotti in Fragranza nel 2016: un laboratorio di pasticceria per offrire ai giovani un’opportunità concreta di riscatto e crescita. Oggi il progetto è una vera e propria impresa sociale di avanguardia, che nel 2018 ha superato le mura carcerarie per sostenere i giovani che ne escono, mentre nel 2024 ha superato il confine siciliano, con un laboratorio a Casal di Principe. Qui con loro, Masi ha prodotto questi Frollini al cuore di ciliegia, l’ultimo tassello di una lunga collaborazione nata nel 2019. Il gruppo ospitalità di Masi Wine Experience ha contribuito non solo alla stesura della ricetta, ma anche al perfezionamento delle tecniche di lavorazione, per esaltare il gusto degli ingredienti, i profumi e la consistenza. E in effetti sono buoni questi piccoli biscotti: non troppo dolci e ben equilibrati, fra la consistenza morbida della pasta frolla e la croccantezza dello zucchero che la ricopre, fra il sapore dolce del burro e la freschezza della ciliegia. Ciliegia che fa incontrare il mondo del vino con la pasticceria artigianale e che richiama ovviamente i vini della Valpolicella, come l’Amarone Costasera Riserva di Masi, dove si arricchisce di tonalità scure di mora, balsami e spezie.

(ns)

