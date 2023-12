Da Vittorio Pastry Lab, I Carati

Fervono i preparativi per l’arrivo del Natale e il laboratorio della dolcezza di DaV Pastry Lab è già all’opera, dove la Famiglia Cerea crea le sue raffinate proposte per i momenti di festa più importanti dell’anno. Qui i pastry chef di Da Vittorio, sotto la guida di Simone Finazzi, propongono l’immancabile panettone in varie declinazioni e il cioccolato anch’esso protagonista di varie e sfiziose creazioni. L’opera più intrigante è la Magic Christmas box, confezione regalo interamente di cioccolato, assemblata e incisa a mano: all’interno il sacco di Babbo Natale con tanti doni tutti di cioccolato. Invece dalla collaborazione con il chocolate designer Davide Comaschi, ecco le Sfere di Natale, belle come una vera decorazione da mettere sul proprio albero (realizzate con cioccolato fondente Cuzco Chuncho, cioccolato al latte Blended around the world e cioccolato Bianco Piura del Perù) e la collezione Carati: praline a forma di pietra preziosa con un ripieno delizioso a base di panettone.

