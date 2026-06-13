“Lavoreremo per promuovere ancora di più il brand Piemonte a sostegno di tutti i nostri vini”

A WineNews, Francesco Monchiero, riconfermato presidente (è la prima volta) Piemonte Land, il “Consorzio dei Consorzi” del vino piemontesi (e produttore nel Roero, con la Monchiero Carbone). “Grandi Langhe i Vini del Piemonte, a Torino, sta diventando sempre più internazionale e, con tutte le 60 denominazioni e più di 500 aziende piemontesi, resta il nostro focus principale” ma senza dimenticare la promozione in mercati-obiettivo come il sud-est asiatico ed il sud America. “Il mercato vive un momento difficile, alcune denominazioni vivono una congiuntura più sfavorevole di altre, ma il Piemonte del vino tiene”.

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