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L'Intervista

“Il mercato del vino è in difficoltà, ma è maturo per rivalutare e rivedere le scelte del passato”

Il presidente Valoritalia, Francesco Liantonio, a WineNews: “stiamo riempiendo di significato la parola sostenibilità, ambientale, economica, sociale”

Il presidente Valoritalia, Francesco Liantonio, a WineNews: “stiamo riempiendo di significato la parola “sostenibilità”, ambientale, economica, sociale. Quella ambientale ormai deve essere la normalità, non dobbiamo neanche più parlarne. La sfida si gioca su due aspetti: la sostenibilità economica, che vuol dire ridisegnare un contesto in cui gli utili vanno ridistribuiti lungo tutta la filiera del vino, non ci può più essere una parte che guadagna e una che soffre. L’altro è quello sociale-etico, che è un aspetto a cui anche il consumatore guarda sempre di più, valutando alle ricadute su territori e persone che ha il lavoro delle aziende”.

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TAG: FRANCESCO LIANTONIO, MERCATO, SOSTENIBILITA, VALORITALIA, vino

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