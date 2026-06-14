“In “Cinque Secondi” c’è la metafora del vigneto: curando e venendo curati, torniamo a dare frutti”

A WineNews, Augusta Bargilli, produttrice nei Colli Orientali del Friuli (anche con il know how dei “Vine Master Pruners” Marco Simonit, e Pierpaolo Sirch, compagno nella vita e nel lavoro) con un “ritorno alla terra” che ha ispirato l’ultimo film di Paolo Virzì, che “ha visto, nel mio prendermi cura del vigneto, il messaggio del suo film: curando e venendo curati, si può tornare a germogliare, a vivere, a produrre e dare frutti. Cosa accomuna vino e arte? Come dice Sgarbi “ciò che si può dire dell’arte si può dire del vino”. Ai giovani, consiglio di tornare alla terra, e di preservarla, perché è una vera esperienza di vita, è dove sono le nostre radici”.

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