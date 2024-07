Dammann Frères, Tè Collezione Tour Eiffel

L’eccellenza del Polo del Gusto, la holding che riunisce alcuni dei marchi enogastronomici più significativi del panorama nazionale e internazionale (fondatore Riccardo Illy), è protagonista anche delle prossime Olimpiadi parigine. Per questa speciale occasione, Dammann Frères, una delle più antiche maison di tè francese - che lavora materia prima proveniente dea Ceylon, India, Cina, Corea, Vietnam, Giappone, Africa e Brasile - ha stretto una partnership con la Tour Eiffel, firmando una nuova ed iconica collezione, in esclusiva per uno dei simboli più famosi al mondo. La collezione di Dammann Frères è composta da due miscele di tè originali: “La Tour Eiffel”, un tè nero dalle note ricche di vaniglia, mandorla e rosa, in omaggio ai pasticceri e ai profumieri parigini, e “Jardin du Trocadéro”, un tè verde, decisamente fresco e fruttato con deliziosi sentori di rabarbaro, fragola e fragolina di bosco, che evoca l’ora del tè presso la Torre più famosa al mondo e che domina lo skyline della capitale francese.

