Devodier, Prosciutto Crudo di Parma Dop

È uno dei protagonisti dell’immenso giacimento gastronomico del Bel Paese. Dall’incontro tra un territorio unico, come quello di Parma, e la passione per l’eccellenza che la famiglia ha infuso in decenni di lavoro, nascono i salumi a marchio Devodier. E il prosciutto di Parma ne è l’emblema più noto e più goloso. Creazione gourmet limitata dal carattere forte nata dall’affinamento di un prodotto raro della tradizione Parmigiana è lavorato a partire dalla coscia anteriore al naturale, aggiungendo solo la miscela di sali marini di casa Devodier, che è stata perfezionata negli anni, per inseguire quel gusto unico, intenso ed elegante che lascia un ricordo indelebile. Due le linee di produzione: la “Dolceparma” ovvero le confezioni di prosciutto di Parma affettato e l’“Alta Tutela” prosciutti interi ottenuti dalla collaborazione con i migliori allevatori della filiera, che mettono al centro della produzione il benessere animale e delle persone. Un prosciutto crudo biologico ottenuto da suini allevati al pascolo, con cereali bio.

Copyright © 2000/2020