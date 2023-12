Dolceria Sapone, Pugliettone

Il “Pugliettone” non è altro che il panettone pugliese, prodotto nella Dolceria Sapone di Acquaviva delle Fonti nel barese. Le sue forme ridisegnano il profilo del trullo, con la sua pianta circolare, la sua cupola bianca che culmina nella vetta del pinnacolo. E anche quelle di una lanterna che dai suoi fori lascia trapelare i bagliori di una candela creando piccoli ventagli luminosi. Nel “Pugliettone” c’è tutta l’originalità della manifattura per la sua confezione, realizzata a mano per ogni pezzo dal maestro ceramista Marcello Fasano di Grottaglie, e la passione di Eustachio Sapone. Nel suo laboratorio artigianale, riscalda il piatto d’argilla, un contenitore brevettato, apparecchiando una base di pampini di vite di uva di Primitivo delle Tenute Chiaromonte e poi cuoce il “Pugliettone”, dopo aver selezionato gli ingredienti: fichi dottati del Salento, limoni del Gargano, le essenze aromatiche della Murgia barese, le bucce d’arancia del tarantino e la tipica glassa alle mandorle di Toritto.

