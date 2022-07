Don Gambero, Gambero Rosso di Mazara del Vallo

“Don Gambero” nasce nel 2015 riuscendo a mantenere la lunga tradizione dei marinai, pescatori e commercianti ittici siciliani, da sempre custodi di una cultura e di un modello di pesca genuino e responsabile. Non è un caso che il “quartier generale” di questa impresa ittica si trovi a Mazzaro del Vallo, nel trapanese, un villaggio di pescatori che ha racchiuso l’identità siciliana in un prodotto unico nel mondo, diventato col tempo un’icona di gusto autentico: il Gambero Rosso di Mazara. Questo crostaceo è senz’altro il protagonista della produzione di Don Gambero, con l’obbiettivo di salvaguardarlo come fosse una forma d’arte da tutelare e tramandare alle generazioni future. Ma Don Gambero non è solo Gambero Rosso: sono più di 40 i prodotti ittici offerti da questa realtà, sempre con l’obbiettivo di mantenerne intatta la freschezza e trasferirla direttamente nelle migliori cucine d’Italia. Per questo la materia prima è lavorata in tempi ridotti, senza l'impiego di risciacqui e glassature.

