Duipuvrun, Peperone Quadrato di Costiglione d’Asti Presidio Slow Food

È iniziato proprio con Stefano Scavino il percorso di riconoscimento di Presidio Slowfood del Peperone Quadrato di Costiglione d’Asti, ispirato dal libro di Carlo Petrini, che lo aveva citato nel suo libro “Buono, Pulito e Giusto” del 2005. Fresco di laurea di Architettura, Stefano decide nel 2016 di buttarsi in agricoltura, senza nessuna eredità familiare alle spalle, se non l’orto della nonna di 1000 m². Tutto intorno vigna, monocultura, grandi superfici senza soluzione di continuità. L’orticoltura, che pure in Langa era sviluppata, non aveva retto il confronto con il vino e quindi, se proprio bisognava lanciarsi, serviva un’idea diversa. Ecco quindi il metodo biointensivo: ideato nel nord America specificamente per l’orticoltura, prevede piccoli appezzamenti non meccanicizzati ad alta intensità e varietà di coltura a conduzione biologica, che sfrutta tutti quegli spazi che vanno sprecati per l’uso di macchinari. Orti a misura di piede, insomma, di corpo umano. Stefano vuole produrre tante varietà, in poco spazio, in modo sostenibile: e subito guarda agli ecotipi locali, fra cui appunto questo piccolo peperone polposo e il Carciofo Astigiano del Sorì (altro Presidio Slow Food). Oggi Duipuvrun gestisce 2 ettari di terreno, ha attorno una piccola comunità di produttori che lo hanno seguito e lavora con ristoranti e privati (per cui ogni tanto organizza feste e fiere). Di più: coi ristoratori ha formato una società, per programmare meglio le semine dell’orto. C’è voluto tempo, ma il vento piano piano sta cambiando. Perché, si sa, anche le formiche, nel loro piccolo...

(ns)

Copyright © 2000/2024