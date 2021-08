Ernst Knam, Lingotto di cioccolato

via A. Anfossi, 10

La Pasticceria milanese di Knam è caratterizzata per ricercatezza e abbinamenti fuori dal comune. Le sue creazioni seguono la stagionalità degli alimenti e le sue interpretazioni di cioccolato, spezie e frutta rendono la sua arte inconfondibile. Lo Chef Pâtissier Ernst Knam, tedesco d’origine ma milanese d’adozione, cominciando la sua carriera nella cucina di Gualtiero Marchesi, è da sempre affascinato dal mondo della creatività tout court tanto che le sue produzioni sono spesso frutto di influenze e commistioni provenienti dal mondo del design, della moda dell'architettura e dell'arte. Tra queste, come a mettere in cassaforte l’assoluto tra i dolci, è proprio il caso di dirlo, i lingotti di cioccolato, dalla forma, manco a dirlo, che replica quella dei lingotti d’oro: da quello fondente a quello al latte, da quello bianco a quello con mandorle sabbiate, da quello al pepe Cuemo a quello con il sale di Maldon, da quello con la fava Tonka a quello al pepe nero di Sarawak o a quello bianco con le bacche rosse.

