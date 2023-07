Etilika, Amaro Famigerato

Gli amari stanno vivendo da alcuni anni una stagione di riscoperta e, in molti casi, di vera e propria ascesa. Dal successo di questo distillato Etilika (enoteca di Roma) ha realizzato l’Amaro Famigerato, primo amaro realizzato con la partecipazione dei suoi clienti. A seguito del ritrovamento di alcune ricette di un “famigerato” maestro distillatore risalente alla fine dell‘800, Etilika ha individuato un liquorificio artigianale nel Lazio, dove ha realizzato alcune varianti del liquore e i suoi clienti (un campione di 150 tra i migliori clienti dell’azienda) hanno scelto il loro preferito. È nato così l’Amaro Famigerato, ottenuto da 22 diverse botaniche, tra cui bucce d’arancia, cannella di Ceylon, china calissaia, rabarbaro rosso, angelica, assenzio, chiodi di garofano, ginepro e genziana. Famigerato si caratterizza da aromi agrumati, erbe, radici e bacche e una straordinaria versatilità, per concludere il pasto, ma anche per prolungare la serata, o per sperimentarlo nella mixology o usarlo in cucina.

