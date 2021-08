Etnauti, Liquori dell'Etna

I “Liquori dell’Etna” raccontano le avventure ai piedi del vulcano degli Etnauti, sensali, contadini e commercianti che hanno dato vita alla tradizione agricola etnea. Sette liquori agricoli, sette frutti colorati e succosi, sette personaggi ai piedi del vulcano più grande e affascinante del vecchio continente. Nasce così il concept brand “Etnauti” e la nuova linea “Liquori dell’Etna”. Sette infusi prodotti solo con frutta fresca di stagione raccolta sulle terre nere dell’Etna. Limone Primofiore, Tarocco Gallo, Mandarino Tardivo Marzola, Pesca Tabacchiera, Mela delizia dell’Etna, Pera Coscia e Fico d’India sono gli ingredienti protagonisti di altrettanti liquori ottenuti da una lenta e doppia macerazione in alcool. Sono liquori che si contraddistinguono per la loro freschezza e immediatezza, in grado di richiamare ad ogni sorso un concentrato di territorio. Il “Tarocco Gallo”, varietà autoctona di arancia, dà forza e aromaticità al liquore, grazie ad una infusione di circa due mesi. Il “Limone Primofiore” esalta con la macerazione in alcool gli oli essenziali che sigillano il suo profumo. Il “Mandarino Tardivo Marzola”, aggiunge alla gamma profumi mediterranei. A quota mille metri sul Vulcano, viene raccolta la “Mela Delizia dell’Etna”, il cui liquore viene ricavato dopo una macerazione in alcool di almeno 60 giorni. La “Pesca Tabacchiera dell’Etna” ha un profumo intenso, custodito grazie all’infusione. Due etichette sono ricavate dalla macerazione ed infusione delle “Pere Coscia dell’Etna” e dei “Fichi d’India”, per due liquori altrettanto tipici.

