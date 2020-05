Fagone, Cipolla di Giarratana

Da sempre il comune di Giarratana, nel cuore degli Iblei, è noto per la produzione di cipolle straordinariamente dolci e dalle dimensioni molto grandi. La Cipolla di Giarratana, presidio Slow Food, deve molto alla sua entrata nel ristretto novero dei prodotti gourmet a Salvatore Noto che, dalla sua azienda Fagone, ha condotto un’intensa e proficua opera di diffusione di questo particolare bulbo dell’orto. Nella sua azienda si realizza anche una linea di conserve a base di cipolla di Giarratana (marmellata, paté, cipolle sottolio o in agrodolce), con ingredienti naturali ed utilizzando solo materie prime locali e di alta qualità. La cipolla di Giarratana si distingue dalla cipolla comune, perché più chiara e polposa e per la forma particolarmente piatta; inoltre si presta a essere utilizzata in prelibati trasformati o in ricette tipiche del territorio come le scacce, le cipolle arrostite alla griglia ma, naturalmente, può essere utilizzata come ingrediente in qualunque piatto della cucina italiana e non solo.

