Famiglia Desideri, Brigidino di Lamporecchio

A Lamporecchio, in provincia di Pistoia, spetta l’onore di aver dato i natali a questo piccolo dolce rotondo, sottile, fragrante e dal profumo di anice: il Brigidino di Lamporecchio, “un dolce o meglio un trastullo speciale alla Toscana ove trovarsi a tutte le fiere e feste di campagna…” come lo definisce Pellegrino Artusi in “La scienza in cucina”. La ricetta del Brigidino di Lamporecchio è semplice, costituita da soli quattro ingredienti: uova (quelle dei Desideri sono fresche e a km 0), farina (farina, Desideri usa farina tipo 1), zucchero (italiano) e anice. Il Brigidino di Lamporecchio, prodotto dalla famiglia Desideri, ha la caratteristica forma rotonda, dai bordi irregolari, un colore giallo dorato e al centro riporta stampigliato un fiore stilizzato, quello che si ritrova negli antichi stampi con i quali veniva prodotto in origine. Ama la compagnia di un buon Vinsanto. Perde tutta la sua innocenza se tuffato nel cioccolato. Si sposa a meraviglia con il gelato. Ma potrebbe essere anche uno snack.

