Ferraris Agricola e Mazzetti d'Altavilla, Grappa 7.0 Le Origini

Il Ruchè è un’icona del Monferrato. Fu il parroco Don Cauda, quasi sessanta anni fa, che salvaguardò quella che poi sarebbe stata ribattezzata come “Vigna del Parroco”, oggi il vigneto con i ceppi più antichi di Ruchè esistenti in tutta l’area di produzione. Grazie alla collaborazione fra l’Azienda Ferraris Agricola di Luca Ferraris - attuale proprietaria di questi storici filari di Ruchè - e Mazzetti d’Altavilla - Distillatori dal 1846, realtà del territorio fondata ben 176 anni fa - nasce la Grappa 7.0 Le Origini, la nuovissima Riserva ottenuta dall’esclusiva distillazione di vinacce provenienti dalla “Vigna del Parroco”. La nuova grappa è prodotta in serie numerata e in veste millesimata (annata 2019) e con un grado alcolico (44%) che rimanda al parallelo in cui sorge esattamente il vigneto a Castagnole Monferrato. A partire da questi giorni questo distillato sarà disponibile al pubblico in tutta Italia e sarà protagonista anche di alcuni eventi unitamente al vino Ruchè Vigna del Parroco.

