Feudi di San Gregorio, Olio EVO Mister O.

Feudi di San Gregorio, l’azienda che da trent’anni valorizza i vitigni della tradizione campana come il Greco, il Fiano e l’Aglianico, applicando ricerca e studio a un territorio, l’Irpinia, uno tra i più vocati d’Italia, ha allargato da quest’anno la produzione anche all’olio di oliva. Nasce così Mister O., il Feudi inaspettato: nuovissimo olio extravergine di Feudi di San Gregorio ottenuto dagli olivi dispersi tra i vigneti delle terre d’Irpinia. Si tratta di un olio extravergine di oliva di categoria superiore prodotto da un blend di olive di varietà campane - il Leccino, l'Ogliarola, la Ruveia e la Ravece - unite in percentuali ben equilibrate e pensate per essere versatile in cucina, grazie ai sentori di erba e mandorla. Al gusto spiccano il piccante e l’amaro, peculiarità degli oli del sud e garanzia di una buona quantità di polifenoli, importantissimi alleati per la salute del corpo. È perfetto su pane bruscato, tartare di carni crude, zuppe di legumi e guazzetti di pesce di media struttura.

