Fiasconaro, Le Colombe della Collezione D&G

La Pasticceria siciliana Fiasconaro, già nota per i panettoni firmati dalla griffe enoica Donnafugata, aggiunge alla sua collezione La Colomba by Dolce&Gabbana. Sono disponibili tre nuove proposte da forno, racchiuse in altrettante magnifiche confezioni firmate Dolce&Gabbana: la Colomba alle Mandorle di Sicilia, la Colomba con Cioccolato e Confettura di Fragoline di Bosco di Sicilia e la Colomba al Cioccolato di Sicilia. Una lievitazione naturale garantisce ai dolci leggerezza e fragranza, esaltando la genuinità degli ingredienti selezionati tra le eccellenze del territorio. Splendide scatole in latta, decorate appositamente dalle migliori maestranze artistiche siciliane con fregi ispirati alle maioliche bianche e azzurre dell’isola, preservano la bontà delle dolci creazioni e portando con sé l’intenso ricordo del blu Mediterraneo e della freschezza del mare. I prodotti sono in vendita al Martini Bar di Milano (corso Venezia 15) e in selezionati punti vendita gourmet in Italia e all’estero.

