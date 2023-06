Fonterosa, Giardiniera in Agrodolce

La Giardiniera in Agrodolce di Fonterosa è composta da verdure immerse in un delicato agrodolce, tanto vino bianco e poco aceto, come il tipico antipasto piemontese richiede, permettendo, con la sua delicatezza, abbinamenti versatili a piatti misti di salumi, carni e pesce. Nata ad Alba nel 1985, l’Azienda Fonterosa della famiglia si è trasferita nel 1993 sulle colline di Serralunga d’Alba, nel cuore delle Langhe, in uno dei luoghi più significativi per l’enogastronomia piemontese e dell’Italia tutta. Giorgio e Daniela, fondatori dell’Azienda, si occupano rispettivamente della parte produttiva, commerciale e amministrativa, affiancati dal 2004 dal figlio Fabrizio. Da subito l’intento della Fonterosa è stato quello di offrire ai suoi clienti prodotti (dalla frutta al vino alle verdure in agrodolce, dalle salse ai sughi) che potesse portare con sé una qualche suggestione di Langa, sia attraverso le loro ricette tradizionali sia grazie alla scelta di materie prime provenienti da quel luogo.

