Frantoi Cutrera, Olio EVO Monocultivar

Il Frantoio Cutrera si trova nel territorio ibleo, nella zona sud-orientale della Sicilia, e precisamente a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, uno dei centri nevralgici della produzione olearia dell’isola e “città dell’olio”. Attiva in questo campo già agli albori del XX secolo, la famiglia Cutrera ha nelle figure di Giovanni e Maria i suoi capostipiti. Oggi ci sono i figli Maria, Giusy e Salvatore, a condurre quest’impresa che conta su 75 ettari di olivi da cui si ottengono, tra gli altri, olii extravergine di oliva come il “Grand Cru Cerasuola”, “Grand Cru Biancolilla”, “Selezione Cutrera”. Oltre all’offerta degli olii EVO, l’azienda propone anche conserve e confetture e, tra le altre cose, una interessante proposta rappresentata dal box da degustazione di 6 oli extravergine monocultivar, decisamente la specialità “della casa” (i Gran Cru Moresca, Biancolilla, Cerasuola, Nocellara del Belice, Nocellara Etnea, Tonda Iblea), che mette insieme la migliore produzione del Frantoio siciliano.

