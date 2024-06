Frantoio Centumbrie, Olio Evo Dolce Agogia

La monocultivar Dolce Agogia è un olio EVO prodotto dal Frantoio Centumbrie di Magione nel perugino. Il frutto, ottenuto da agricoltura biologica, ha una maturazione precoce, va raccolto in un preciso momento della sua evoluzione e quindi a mano. Olio medio–leggero, spremuto a freddo, ha profumi freschi, un gusto armonico, equilibrato e allo stesso tempo variegato, con note di pinolo, resina, mandorla dolce, cardo selvatico ed erbe spontanee. Amaricante e setoso, avvolge il palato in una dinamica gustativa stuzzicante e saporita. Il suo gusto unico lo rende un condimento ideale per piatti delicati come insalate, pesci arrosto o bolliti, latticini freschi, carni bianche, ma anche bruschette, selvaggina, primi piatti di pesce e crostacei, grigliati di pesce, bolliti di bovino. Centumbrie comprende anche un Evo Bistrot, un molino che ospita anche un bar pasticceria, poderi dove vengono coltivati legumi, grani biologici, allevati animali, casali finemente ristrutturati per vivere il vicino Lago Trasimeno.

