Frantoio Franci, Olio EVO Villa Magra Grand Cru

Il Frantoio Franci di Montenero d’Orcia - nato negli anni Cinquanta del secolo scorso e protagonista di un percorso qualitativo a dir poco virtuoso che trova negli anni ’90 la sua consacrazione definitiva - non ha bisogno di molte presentazioni: è semplicemente uno dei migliori del Bel Paese e i suo olii sono un punto di riferimento qualitativo di conclamata certezza e costanza nel tempo. Nella ricca proposta aziendale, a definirne il punto più alto, la linea “Cru”, con il pluripremiato Villa Magra, da sole olive Frantoio, a recitare il ruolo di “gemma tra le gemme”. Al naso è elegante e articolato, impreziosito da sfumature floreali e di amarena che aprono a note fresche di mandorla verde, kiwi e carciofo. Ma è forse al gusto che trova, se possibile, una caratterizzazione ancora più marcata: è ampio, dolce in apertura, poi ha carica amara gradevole e ben dosata, piccante speziato in progressiva crescita, con ottima armonia e complessità, lunga persistenza di note speziate di pepe nero in chiusura.

Copyright © 2000/2022