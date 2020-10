Frantoio Muraglia, MUMA Gin

Muma Gin nasce da un mix di 6 botaniche - camomilla, ireos, cannella, limone, arancia, e ginepro, più l’acqua purificata del Mar Mediterraneo che ne è l’ingrediente in più, quel quid che ne ribadisce l’originalità. Specchio della Puglia, dei suoi profumi, dei colori e dello spirito Mediterraneo è perfetto per il Gin Tonic, grazie alla sua freschezza. Molto profumato, fa emergere le note agrumate, la dolcezza dell’ireos e camomilla e lo speziato della cannella. Muma prende vita dall’incontro di varie eccellenze pugliesi: Frantoio Muraglia e Birrificio Matà. Savino Muraglia è produttore di extravergine di oliva ad Andria e prosegue la tradizione della famiglia che da cinque generazioni produce, raccoglie e frange olive per produrre olii di qualità. Il Birrificio Matà di Cerignola, fondato dai fratelli Marinaro, produce birre artigianali ad alta fermentazione e non pastorizzate in Puglia. A completare il quadro, Stefania Urso, professionista del marketing e della comunicazione nel settore food.

