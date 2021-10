Frantoio Muraglia, Olio EVO

Benché spesso messo in discussione a torto o a ragione, il luogo d’elezione dell’olio extravergine del Bel Paese resta la Puglia, per quantità e per qualità. Ed il Frantoio Muraglia di Andria ne rappresenta di certo un’eccellenza. 40 gli ettari di oliveto e una produzione che si contraddistingue dalla raccolta delle olive a mano per poi continuare con la spremitura a freddo nell’antica macina in pietra del frantoio di proprietà, che, come è noto, garantisce l’immediata lavorazione della materia prima, producendo un olio dalle intatte componenti aromatiche e fenoliche. A questo si unisce il particolare packaging dei prodotti di Muraglia. Non consuete bottiglie di vetro, ma piccoli orci di ceramica, plasmati e decorati a mano. Articolata la gamma degli oli proposti, da quelli aromatici a quelli affumicati al legno naturale, dal denocciolato a base di sola Coratina al fruttato medio a base di sola Peranzana, dall’olio biologico al fruttato intenso sempre a base della monocultivar Coratina.

