Fratelli Pinna, Favette sott’olio di Bosana

Le favette sott’olio sono una prelibatezza artigianale preparata dai Fratelli Pinna utilizzando fave fresche di campo di Ittiri, conservate in olio extravergine di oliva per esaltarne il sapore autentico e naturale. La ricetta, semplice e tradizionale, prevede solo l’aggiunta di aceto di vino bianco, sale e pepe, senza l’utilizzo di conservanti artificiali. L’azienda agricola Fratelli Pinna è in provincia di Sassari e nasce negli anni Quaranta del secolo scorso grazie a Sebastiano, passando successivamente ai suoi figli, Antonella, Gavino e Leonardo nel 1997. I terreni aziendali si trovano tra Sassari ed Ittiri e sono caratterizzati dalla presenza di ulivi secolari di Bosana, varietà autoctono protagonista della produzione del frantoio e del laboratorio dei fratelli Pinna, dove non manca neppure la coltivazione degli ortaggi, dai carciofi agli asparagi, dalle melanzane ai pomodori: tutto, puntando su pratiche agronomiche e di trasformazione che esaltano le caratteristiche delle materie prime.

