Garda Foodie, Mignon Salati

La “Garda Foodie”, Factory di finissima pasticceria creata da Vanessa Miorelli - imprenditrice alberghiera di Riva del Garda, lancia una nuova linea di prodotti, una gustosa ed elegante gamma di mignon e finger food salati, ideali per un aperitivo o come entrèe in una cena o in un pranzo. Fra le golose proposte il cubo all’albicocca, peperone e gorgonzola, il frollino di mais con chantilly al mascarpone e uova di trota o la tartelletta di trota del Garda affumicata, cipolla e mango. Un’alternanza di piaceri contrastati, che propongono il classico incontro/scontro fra il dolce e il salato, interpretando in chiave moderna una pasticceria di piccole porzioni per bocconi capaci di soddisfare il palato, mantenendo in perfetto equilibrio gusto e leggerezza. La pasticceria “Garda Foodie” - I Sapori di Casa Miorelli è nata come marchio della linea gastronomica di Astoria Resort di Riva del Garda con l’obbiettivo di portare l’eccellenza di queste preparazioni agli ospiti del Resort e all’intero territorio del Garda.

