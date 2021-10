Gelateria Savoia, la Mattonella

Fondata nel 1939, la Gelateria Savoia di Verona è oggi un locale dove vengono realizzati gelati apprezzati in tutto il mondo come lo “stecco allo yogurt”, il “gianduiotto”, il “lingotto” e il “bombardino”. Ma il locale prepara anche pasticcini mignon, torte gelato, torte come la meringata, il mille foglie, il tiramisù, la bomba all'amaretto, semifreddi, torte di frutta, gelati in vaschetta, offrendo, naturalmente, anche 24 diversi gusti di gelato sfuso per il cono o la coppa da passeggio. Creazioni dell’arte tutta italiana del gelato artigianale Italiano, che anche oggi non ha smesso di mantenere a livelli qualitativi d’eccellenza specialità uniche ed inimitabili, nel nome di una storia e di una tradizione lontana. Vere e proprie prelibatezze. Come la “mattonella”, nata nel 1943, prendendo forma da un pacchetto di sigarette di allora, le “Regie Turche” che appunto erano contenute in un pachetto di 3 colori: bianco, giallo, e marrone. Da qui l'idea di comporre un gelato a piani di crema, semifreddo all'amaretto e cioccolato.

