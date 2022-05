Gelateria Tonitto, Gelato

La storia di questa gelateria comincia nel 1939 quando Antonio Dovo, detto “Tonitto” aprì la sua attività a Genova. Da lì un percorso qualitativo significativo che portò la produzione a marchio Tonitto a conquistare traguardi sempre più importanti. A metà degli anni Ottanta del secolo scorso, Alfredo, figlio di Tonitto, fa compiere il balzo decisivo all’azienda di famiglia, trasferendo la produzione in una piccola fabbrica, aprendo altre due gelaterie in città e iniziando la produzione in larga scala, fino ad arrivare, nel 1984, perfino negli Stati Uniti, dove viene aperta una gelateria a Beverly Hills. Oggi, i figli di Alfredo, Luca e Massimiliano, continuano l’attività di famiglia e i gelati Tonitto hanno praticamente conquistato tutto il mondo, proponendo un articolato portafoglio prodotti, che spazia dal sorbetto alla “coppa di famiglia”, che riprende l’antica ricetta del primo gelato Tonitto prodotto nel 1939. Un legame - quello fra i gelati e Tonitto e la tradizione italiana di questa specialità - che non ha mai smesso di essere al centro del core business aziendale.

