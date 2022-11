Gerla 1927, Marron Glacé

Il marrone sciroppato e ricoperto da una glassa di zucchero: è questa la celeberrima ricetta del marron glacé, uno dei dolci tipici dell’autunno. La castagna marrone diventa così morbido, zuccherino e golosissimo. Da Gerla 1927, storica pasticceria con sede nel cuore di Torino, si possono trovare i celebri marron glacé artigianali preparati seguendo la ricetta tradizionale. Tutta la lavorazione avviene nei locali del laboratorio in via Giotto 43 e ha inizio con un’attenta ricerca della materia prima: i marroni selezionati provengono unicamente dalla Valle di Susa e dalla Valle Pesio, e devono essere di media dimensione, per rimanere morbidi all’interno e croccanti all’esterno. I marron glacé sono ottimi da gustare da soli ma ancora di più se impiegati in ricette della pasticceria come il caratteristico dolce Monte Bianco, che Gerla 1927 produce nella versione “Per Elisa” (crema di marron glacé, marron glacé in pezzi, gelée di cassis profumato con del gin, e una ganache montata con panna, cioccolato bianco, vaniglia e crema di marroni).

