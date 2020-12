Gianluca Fusto, Panettone Classico Fusto

Creativo e rigoroso, Gianluca Fusto è come la sua pasticceria: sensibile alle evoluzioni contemporanee e, al contempo, attento al rispetto della tradizione. Dal suo laboratorio di Pasticceria Artigiana Contemporanea di Milano arriva per il Natale 2020 il suo primo Panettone Classico “Fusto”. Non un Panettone qualunque, ma una specie di inno al dolce tipico milanese per le feste di fine anno. Nato da un'attenta selezione delle migliori materie prime per creare l'equilibrio perfetto nei contrasti: la farina Panettone di Molino Pasini; il burro della Normandia di Elle&Vire; i canditi fatti solo con agrumi siciliani e infine il connubio di tre vaniglie provenienti da Madagascar, India e Nuova Guinea. Per garantire il massimo della qualità, il Pastry chef ha deciso di produrre il Panettone Classico nel suo formato migliore, quello da un chilo, in una limited edition di 200 pezzi. Insieme al panettone artigianale è possibile acquistare le creme per la farcitura: lo “Zabaione, come una volta” oppure la “Illegale al cioccolato”.

