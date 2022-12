Gianni Gagliardo, Vermouth di Torino Rosso Superiore Villa M

Nell’offerta dei prodotti enoici di Poderi Gianni Gagliardo - rinomata azienda langarola, costantemente rivolta verso la tradizione - non poteva mancare lo spazio per il Vermouth, vino aromatizzato (principalmente con Artemisia, ma anche con spezie, erbe e fiori, con aggiunta di alcol e zucchero) creato a Torino nel 1786, nato sull’onda sperimentale di quel tempo e che, nel recente passato, ha ritrovato un nuovo successo anche consumato da solo. Il Villa M Vermouth di Torino Rosso Superiore, indicazione geografica protetta dal 2017, profuma di china, artemisia, liquirizia, frutta rossa sotto spirito, erbe aromatiche, scorza d’arancia, cannella, anice e caramello. In bocca, il sorso è pieno, morbido e con allungo balsamico, che rinfresca anche il lungo finale dal timbro intensamente dolce. Il Vermouth si beve soprattutto come aperitivo ed entra nella composizione di molti cocktail, tra i quali l’“Americano” ed il “Negroni”, per fare gli esempi più noti, ma può anche essere usato per cucinare carni.

(are)

Copyright © 2000/2022